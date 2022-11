Na mislukte moordaanslag op ex-premier Imran Khan: Pakistan zet zich schrap voor protesten

De partij van de verdreven Pakistaanse ex-premier Imran Khan roept op tot protesten in het hele land, nadat Khan gewond was geraakt bij een schietpartij tijdens een politieke bijeenkomst die hij leidde.

Imran Khan, die in april dit jaar met een motie van wantrouwen in het parlement werd afgezet, werd donderdag twee keer in zijn benen geschoten en werd in het ziekenhuis behandeld, zei zijn arts.

Khan leidde een protestbijeenkomst als onderdeel van zijn plan om naar de hoofdstad Islamabad te marcheren om de regering onder druk te zetten om vervroegde verkiezingen te organiseren, toen zijn konvooi werd aangevallen.

Beschuldigd

De populistische leider beschuldigde premier Shehbaz Sharif, diens minister van Binnenlandse Zaken en een hoge militaire officier van de inlichtingendiensten van een moordaanslag op hem en hij eiste hun afzetting.

‘We beginnen vandaag (vrijdag, red) met protesten die zullen doorgaan tot onze eisen worden ingewilligd’, zei Asad Umer, een assistent van Khan.

Religieuze motieven

De politie pakte meteen na de aanval een verdachte op. Die bekende later dat hij op Khan had geschoten met de intentie om hem te doden.

De schutter zou religieuze motieven hebben. Hij was kwaad op Khan omdat die zijn politieke strijd had vergeleken met die van de profeet Mohammed.

Khan kwam aan de macht na nationale verkiezingen in 2018 die bezoedeld werden door beschuldigingen van manipulatie door het machtige leger van het land.