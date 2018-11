Na Merkel kondigt ook Seehofer (CSU) politiek afscheid aan

Zijn politieke carrière lijkt hiermee definitief ten einde. De 69-jarige Seehofer buigt voor de interne druk vanuit de partij, die slecht scoorde bij de jongste verkiezingen.

Volgens Seehofer is 2019 'het jaar van de vernieuwing' voor de CSU. Begin volgend jaar zullen de christen-democraten op een speciaal partijcongres een nieuwe voorzitter kiezen.

Wanneer Seehofer precies afscheid zal nemen als minister van Binnenlandse Zaken, ligt nog open. Maar hij zou wel al laten uitschijnen hebben dat hij zonder het voorzitterschap ook geen minister wil blijven.

De druk op Seehofer om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor de slechte verkiezingsresultaten, was groot. Sinds vorig jaar klinkt het gemor bij de basis steeds luider. Seehofer zelf legde zondagavond geen verklaringen af. Pas in de loop van volgende week zal hij communiceren, klonk het.

De grootste kanshebber om Seehofer op te volgen als voorzitter van de CSU, lijkt de 51-jarige Markus Söder, de minister-president van Beieren. Of hij die functie zal combineren met die van minister van Binnenlandse Zaken in Berlijn, zoals Seehofer deed, is niet bekend.