Een Britse politiechef is teleurgesteld dat premier Boris Johnson zijn brexitbeleid heeft gepromoot in een toespraak, waarvan verwacht werd dat hij uitsluitend zo focussen op politiekwesties. Een lokaal parlementslid van de oppositie heeft Johnson beschuldigd van een "politieke stunt" op een opleidingscentrum van de politie, donderdag in West Yorkshire. In die toespraak had hij het over zijn plannen voor vervroegde verkiezingen, beklemtoonde hij dat het land de EU op 31 oktober moet verlaten en dat hij gekant is tegen een wet om een 'no deal'-brexit te blokkeren.

John Robins, hoofd van de politie van West Yorkshire, zei verheugd te zijn dat zijn manschappen waren gekozen als het "focuspunt van de nationale lancering van de rekruteringscampagne".

Volgens hem had de politiedienst begrepen dat hun betrokkenheid enkel draaide om de rekrutering van agenten. "We wisten niet op voorhand dat de speech zou worden uitgebreid naar andere kwesties, totdat die werd uitgesproken", aldus Robins. "Ik ben dan ook teleurgesteld om mijn politieagenten te zien als achtergrond voor het deel van de speech dat niet ging over aanwerving." Yvette Cooper, een lokaal parlementslid van de oppositiepartij Labour, beschuldigde Johnson van "machtsmisbruik".

Door hem zijn "zoveel agenten gestopt met hun training en werk om deel uit te maken van zijn politieke stunt", zei ze op Twitter.

John Apter, een verantwoordelijke van de Britse politiefederatie, zei aan de BBC dat hij verrast was dat "politieagenten op deze manier gebruikt werden als een achtergrond voor een politieke toespraak".