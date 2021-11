De Amerikaanse president Joe Biden onderging vrijdag een colonoscopie, een darmonderzoek. Dat houdt een volledige verdoving in en daarom werden zijn bevoegdheden tijdelijk overdragen aan vicepresident Kamala Harris. Intussen is Biden alweer 'fit for duty verklaard.

Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Harris wordt daarmee de eerste vrouw die de functie van president van de Verenigde Staten uitoefent. Biden is vrijdagochtend naar het Walter Reed Medical Center gebracht voor een routine-gezondheidsonderzoek, waaronder dus ook een colonoscopie. Later vrijdag komt hij terug in functie.

Biden wordt zaterdag 79 jaar, waarmee hij de oudste Amerikaanse president ooit is voor een eerste ambtstermijn. Volgens zijn dokter Kevin O'Connor neemt hij drie geneesmiddelen op voorschrift en twee zonder voorschrift. Hij drinkt geen alcohol, rookt en sport vijf maal per week. In het verslag van het medisch onderzoek staat nog dat Biden wat stijver stapt en regelmatig hoest, maar dat is volgens zijn arts toe te schrijven aan enerzijds artritis en anderzijds reflux, dus geen ernstige aandoeningen.

Ook in 2002 en 2007 werden de presidentiële bevoegdheden kort overgedragen aan de vicepresident wegens soortgelijke onderzoeken met verdoving bij president George W. Bush. De tijdelijke overdracht is in de grondwet voorzien.

