Na jaar heeft VS opnieuw ambassadeur in Mexico

In Mexico is vrijdag de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Christopher Landau aangekomen. De post was meer dan een jaar lang vacant op het moment dat de spanningen tussen de twee landen opliepen door een migratiecrisis.

'Ik kom naar hier om te luisteren en te leren', verklaarde Christopher Landau, een 55-jarige advocaat zonder diplomatieke ervaring, bij zijn aankomst op de luchthaven van Mexico City. De Amerikaanse Senaat bevestigde de nominatie van Landau op 1 augustus nadat zijn voorganger, Roberta Jacobson, in mei 2018 opstapte. De relaties tussen de twee landen zijn gespannen nadat de Amerikaanse president Donald Trump er bleef op aandringen dat Mexico moet betalen voor de muur die hij wil bouwen tussen de twee landen om illegale migratie tegen te houden. Sinds de regering van de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador extra troepen inzette en het aantal migranten uit Centraal-Amerika probeerde te terug te dringen, is de relatie wel verbeterd.