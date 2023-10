Na exit Kevin McCarthy: Republikeinen nomineren Steve Scalise als kandidaat-voorzitter Huis van Afgevaardigden

De Amerikaanse Republikeinse partij, die de meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden, nomineert Steve Scalise als kandidaat-voorzitter van het Huis. Het is de bedoeling dat hij Kevin McCarthy opvolgt, die is afgezet.

Scalise is de vorige Republikeinse nummer twee in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en won de interne stemming van de partij met 113 tegen 99 stemmen, aldus de Amerikaanse media. Er waren 111 stemmen nodig. De nominatie betekent niet automatisch dat hij ook de benodigde meerderheid zal hebben bij de officiële verkiezing in het Huis van Afgevaardigden.

De vorige voorzitter, Kevin McCarthy, werd vorige week weggestemd. Om gekozen te worden voor het op twee na belangrijkste ambt in het land, na de president en de vicepresident, is een absolute meerderheid nodig onder de aanwezige leden van het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben slechts een zeer kleine meerderheid, dus is een handvol tegenstanders genoeg om een kandidatuur te blokkeren. Op dit moment zijn er 217 stemmen in het Huis van Afgevaardigden nodig om gekozen te worden tot president.

De 58-jarige Scalise uit Louisiana was lang de rechterhand van McCarthy. Hij wordt momenteel behandeld voor bloedkanker, maar stelde zich toch snel kandidaat om McCarthy op te volgen. Scalise haalde in 2002 de krantenkoppen met een toespraak voor een groep blanke supremacisten, waarvoor hij zich later verontschuldigde. Hij heeft een duidelijk conservatief profiel, zo is hij bijvoorbeeld tegenstander van bijvoorbeeld abortus.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden bekleedt een belangrijke functie in de Amerikaanse politiek. Hij of zij is na de vicepresident de tweede persoon in lijn van opvolging van de president. Zonder een voorzitter kan er ook geen nieuwe wetgeving worden aangenomen in het Huis, bijvoorbeeld om een sluiting van de overheid door gebrek aan financiering (shutdown) af te wenden.