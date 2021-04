Idriss Déby, de president van Tsjaad, is overleden. Déby, een van Afrika's langstzittende machtshebbers overleed aan front.

Op 11 april hield Tsjaad nog presidentsverkiezingen. Met bijna 80 procent van de stemmen volgde Idris Déby zichzelf op. Een verrassing was dat niet: de overwinning betekende een zesde ambtstermijn. Het ging om voorlopige resultaten aangezien het Hooggerechtshof de uitslag nog moest goedkeuren. Dat is nu niet meer nodig.

Bezoek aan troepen

Amper een dag nadat Déby officieus werd uitgeroepen als winnaar van de nationale presidentsverkiezingen, kondigde het leger via de staatstelevisie aan dat de Déby overleed aan oorlogsverwondingen die hij opliep tijdens een bezoek aan zijn troepen in het noorden van het land.

In die regio proberen zijn troepen de opmars van rebellen vanuit Libië tegen te houden. Die rebellen zouden volgens Déby 'het grondgebied bedreigen' en schoven ondertussen al honderden kilometers zijn op richting hoofdstad N'Djamena.

Het leger kondigde ondertussen aan dat generaal Mahamat Idriss Déby Itno, een van zijn zonen, zijn vader voorlopig opvolgt in samenwerking met een militaire raad.

30 jaar aan de macht

Déby kwam in 1990 aan de macht via een staatsgreep waarmee hij dictator Hissène Habré afzette. Sindsdien gaf Déby de macht niet meer uit handen en werd hij een van Afrika's langstzittende matchthebbers.

De president leiddde Tsjaad steeds met de harde hand. Mensenrechtenorganisaties beschuldigde Déby ervan dat hij de Presidentiële garde de opdracht gaf om tegenstanders op te sluiten of te vermoorden. Oppositie werd op die manier onmogelijk.

