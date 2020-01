De unionistische, Britsgezinde partij DUP en de Iersgezinde republikeinen van Sinn Fein hebben vrijdag een akkoord voorgesteld dat een einde moet maken aan drie jaar van politieke stilstand in Noord-Ierland. Daar was geen parlement en geen regering meer bijeengekomen sinds 2017.

'Sinn Fein heeft beslist om weer deel uit te maken van het systeem van machtsdeling bij het bestuur van de provincie, zoals dat voorzien is in het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998', zei Mary Lou McDonald, kopstuk van Sinn Fein. 'Sinn Fein heeft ook ministers aangeduid om een rol te spelen bij die machtsdeling.'

Eerder, op donderdag, had tegenpartij DUP het project voor een nieuwe regering ook al goedgekeurd.

De Noord-Ieren zitten al sinds begin 2017 zonder deelstaatregering, nadat DUP en Sinn Fein de samenwerking opbliezen na een onderling conflict. De twee partijen voeren al jaren gesprekken in een poging de regering te reanimeren, maar die lopen niet van een leien dakje.

De onderhandelingen werden verschillende keren opgeblazen, de laatste keer nog vlak voor de kerstvakantie. Donderdag werden ze opnieuw hernomen.

De Noord-Ierse partijen hadden tot 13 januari om een nieuwe regering te vormen. De wet die de ambtenaren in Belfast uitgebreide beslissingsmacht geeft - bij gebrek aan ministers hebben zij het dagelijks bestuur van de regio in handen - werd afgelopen zomer tot die datum verlengd.

De DUP en Sinn Fein zijn al bijna onafgebroken samen aan de macht sinds het Goede Vrijdagakkoord van 1998.

'Sinn Fein heeft beslist om weer deel uit te maken van het systeem van machtsdeling bij het bestuur van de provincie, zoals dat voorzien is in het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998', zei Mary Lou McDonald, kopstuk van Sinn Fein. 'Sinn Fein heeft ook ministers aangeduid om een rol te spelen bij die machtsdeling.' Eerder, op donderdag, had tegenpartij DUP het project voor een nieuwe regering ook al goedgekeurd. De Noord-Ieren zitten al sinds begin 2017 zonder deelstaatregering, nadat DUP en Sinn Fein de samenwerking opbliezen na een onderling conflict. De twee partijen voeren al jaren gesprekken in een poging de regering te reanimeren, maar die lopen niet van een leien dakje. De onderhandelingen werden verschillende keren opgeblazen, de laatste keer nog vlak voor de kerstvakantie. Donderdag werden ze opnieuw hernomen. De Noord-Ierse partijen hadden tot 13 januari om een nieuwe regering te vormen. De wet die de ambtenaren in Belfast uitgebreide beslissingsmacht geeft - bij gebrek aan ministers hebben zij het dagelijks bestuur van de regio in handen - werd afgelopen zomer tot die datum verlengd.De DUP en Sinn Fein zijn al bijna onafgebroken samen aan de macht sinds het Goede Vrijdagakkoord van 1998.