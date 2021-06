Een mysterieuze gebeurtenis heeft er zowat negentien miljoen jaar geleden voor gezorgd dat de haaienpopulaties voor negentig procent zijn uitgeroeid. Dat heeft Fox News zaterdag op gezag van het vakblad Science gemeld.

Onderzoekers van de universiteit van Yale onderzochten haaientanden en andere marine microfossielen in diepzee-sedimenten van de Stille Oceaan. Bij toeval ontdekten de wetenschappers dat iets ervoor heeft gezorgd dat de huidige haaiendiversiteit maar een 'klein overblijfsel is van een veel grotere diversiteit'. Negentig procent van de haaienpopulatie is negentien miljoen jaar uitgeroeid, en de huidige haaienpopulaties zijn van die klap nog steeds niet bekomen.

Negentien miljoen jaar geleden staat in de geologische geschiedenis niet echt bekend als een periode van snelle verandering, er is geen klimatologische en/of ecologische aanstoker van die uitroeïng. Wat er wel is gebeurd, blijft dus voorlopig een mysterie.

Onderzoekers van de universiteit van Yale onderzochten haaientanden en andere marine microfossielen in diepzee-sedimenten van de Stille Oceaan. Bij toeval ontdekten de wetenschappers dat iets ervoor heeft gezorgd dat de huidige haaiendiversiteit maar een 'klein overblijfsel is van een veel grotere diversiteit'. Negentig procent van de haaienpopulatie is negentien miljoen jaar uitgeroeid, en de huidige haaienpopulaties zijn van die klap nog steeds niet bekomen. Negentien miljoen jaar geleden staat in de geologische geschiedenis niet echt bekend als een periode van snelle verandering, er is geen klimatologische en/of ecologische aanstoker van die uitroeïng. Wat er wel is gebeurd, blijft dus voorlopig een mysterie.