De opgepakte Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is dinsdag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. Dat gebeurde een dag eerder dan gepland, zei haar advocaat Khin Maung Zaw. Die mocht zelf niet aanwezig zijn bij de zitting.

Khin Maung Zaw zei dat de rechtbank hem nog niet heeft erkend als advocaat van de Nobelprijswinnares. Hij heeft zijn cliënt ook nog niet kunnen bezoeken.

Het leger arresteerde de 75-jarige Suu Kyi toen het begin februari een staatsgreep pleegde. Ze wordt verdacht van twee strafbare feiten en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. De autoriteiten vervolgen Suu Kyi voor het overtreden van een wet die betrekking heeft op import en export van producten en een wet voor noodsituaties bij natuurrampen. Een woordvoerder van het nieuwe militaire regime zei dat inmiddels ook een onderzoek is gestart naar witwaspraktijken bij een organisatie van de afgezette leider.

De militairen hebben ook belangrijke bondgenoten van Suu Kyi opgepakt. Het gaat onder meer om de afgezette president Win Myint, die dinsdag ook virtueel voor de rechter zou zijn verschenen. Hij wordt eveneens verdacht van het overtreden van de wet voor natuurrampen. Er zouden coronaregels zijn overtreden toen de politieke partij van Suu Kyi en Win Myint campagne voerde voor de verkiezingen. Het duo moet op 1 maart weer virtueel voor de rechter verschijnen. De legerwoordvoerder zei dat Suu Kyi en Win Myint op een veilige plaats zijn en in goede gezondheid verkeren.

Protesten

Woensdag waren er in Myanmar opnieuw grootschalige protesten tegen de staatsgreep door het leger. Duizenden betoogden in Rangoon, de grootste stad van het land. Demonstranten blokkeerden wegen om te verhinderen dat veiligheidstroepen zich konden verplaatsen. VN-gezant Tom Andrews zei woensdag dat hij zich grote zorgen maakt om de militaire aanwezigheid in Rangoon. 'Ik vrees dat het mogelijke geweld woensdag groter is dan wat we tot nu toe hebben gezien in Myanmar sinds de illegale machtsgreep op 1 februari.'

Hij stak de bevolking een hart onder de riem door te zeggen dat 'de wereld vandaag met jullie demonstreert', De afgelopen dagen zetten de militairen onder meer rubberkogels en traangas in tegen de demonstranten.

Khin Maung Zaw zei dat de rechtbank hem nog niet heeft erkend als advocaat van de Nobelprijswinnares. Hij heeft zijn cliënt ook nog niet kunnen bezoeken. Het leger arresteerde de 75-jarige Suu Kyi toen het begin februari een staatsgreep pleegde. Ze wordt verdacht van twee strafbare feiten en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. De autoriteiten vervolgen Suu Kyi voor het overtreden van een wet die betrekking heeft op import en export van producten en een wet voor noodsituaties bij natuurrampen. Een woordvoerder van het nieuwe militaire regime zei dat inmiddels ook een onderzoek is gestart naar witwaspraktijken bij een organisatie van de afgezette leider. De militairen hebben ook belangrijke bondgenoten van Suu Kyi opgepakt. Het gaat onder meer om de afgezette president Win Myint, die dinsdag ook virtueel voor de rechter zou zijn verschenen. Hij wordt eveneens verdacht van het overtreden van de wet voor natuurrampen. Er zouden coronaregels zijn overtreden toen de politieke partij van Suu Kyi en Win Myint campagne voerde voor de verkiezingen. Het duo moet op 1 maart weer virtueel voor de rechter verschijnen. De legerwoordvoerder zei dat Suu Kyi en Win Myint op een veilige plaats zijn en in goede gezondheid verkeren. ProtestenWoensdag waren er in Myanmar opnieuw grootschalige protesten tegen de staatsgreep door het leger. Duizenden betoogden in Rangoon, de grootste stad van het land. Demonstranten blokkeerden wegen om te verhinderen dat veiligheidstroepen zich konden verplaatsen. VN-gezant Tom Andrews zei woensdag dat hij zich grote zorgen maakt om de militaire aanwezigheid in Rangoon. 'Ik vrees dat het mogelijke geweld woensdag groter is dan wat we tot nu toe hebben gezien in Myanmar sinds de illegale machtsgreep op 1 februari.' Hij stak de bevolking een hart onder de riem door te zeggen dat 'de wereld vandaag met jullie demonstreert', De afgelopen dagen zetten de militairen onder meer rubberkogels en traangas in tegen de demonstranten.