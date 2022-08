‘Myanmar foltert gevangenen om oppositie tegen staatsgreep te onderdrukken’, zegt Amnesty

De autoriteiten in Myanmar maken zich schuldig aan foltering van gevangenen die in de cel zitten vanwege hun kritiek op de staatsgreep van februari 2021. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Amnesty International. De organisatie vraagt dat het leger van Myanmar onmiddellijk de duizenden mensen die onterecht in de gevangenis zitten vrijlaat en wil dat de VN Veiligheidsraad de druk daarvoor opvoert.

Het onderzoek van Amnesty is gebaseerd op 15 interviews in maart 2022 met voormalige gedetineerden, advocaten van gevangenen en deskundigen, en een evaluatie van meer dan 100 nieuwsberichten.

Sinds de staatsgreep van 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar meer dan 14.500 mensen gearresteerd en meer dan 2.000 gedood, volgens de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Het onderzoek van Amnesty onthult hoe bewakers gevangenen schoppen en slaan met geweerkolven, elektrische draden en takken van palmbomen. Gevangenen geven aan dat ze psychisch zijn gefolterd met doodsbedreigingen en zeggen dat ze bedreigd zijn met verkrachting om bekentenissen te forceren of om extra informatie over activiteiten tegen de staatsgreep los te krijgen. Aan één persoon werd een pakje met een namaakbom overhandigd.

Verschillende voormalige gevangenen vertelden Amnesty over andere gevangenen die zichtbare verwondingen hadden op hun lichamen, waaronder bloed, gebroken ledematen en opgezwollen gezichten. Ondervragers begingen ook seksuele en gendergerelateerde misdrijven.

“De militaire autoriteiten overtreden de wet bij iedere stap van het arrestatie- en detentieproces: ze arresteren mensen zonder arrestatiebevel, dwingen bekentenissen af door foltering of andere mishandeling, laten mensen ‘verdwijnen’, intimideren familieleden en houden gevangenen incommunicado vast waarbij ze geen contact hebben met de buitenwereld”, zegt Amnesty.

De organisatie maakt ook gewag van de executie van vier mannen in juli van dit jaar. Meer dan 70 anderen zouden in de dodencel en 41 mensen zijn bij verstek ter dood veroordeeld.

Amnesty International roept daarom op dat het leger van Myanmar onmiddellijk de duizenden mensen vrijlaat die in de cel zitten en hen laat terugkeren naar hun families.

Ze vraagt daarnaast dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de druk op het leger van Myanmar opvoert door de situatie te verwijzen naar het Internationaal Strafhof (ICC). Ook moet de VN een omvattend wapenembargo instellen en doelgerichte sancties