De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben het geweld van het leger in Myanmar zondag opnieuw veroordeeld. De Hoge EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, spreekt van 'een escalatie van onaanvaardbaar geweld'.

Zaterdag werden meer dan honderd mensen gedood tijdens betogingen in Myanmar. Onder hen waren zeven kinderen. Het leger treedt hard op tegen aanhoudend volksprotest na de staatsgreep van 1 februari. Borrell noemt het onaanvaardbaar dat het leger zich tegen zijn eigen bevolking keert. Dat zaterdag meer dan 100 burgerslachtoffers vielen op een feestdag van de strijdkrachten, maakt het 'een dag van horror en schaamte', aldus de Spanjaard, 'deze tragedie moet stoppen'. Volgens de Hoge vertegenwoordiger stelt de EU samen met haar partners alles in het werk om het geweld te stoppen en een politiek proces op gang te krijgen. 'We zullen de EU-instrumenten, waaronder sancties, blijven gebruiken', dreigt hij. 'De daders van deze ernstige mensenrechtenschendingen moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun schaamteloze daden.'

De Amerikaanse president Joe Biden vindt de repressie in Myanmar 'absoluut schandalig', zei hij zondag aan journalisten. Gevraagd of de Amerikanen sancties overwegen, zei de president dat daar al aan wordt gewerkt.

