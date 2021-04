De democratische krachten in Myanmar hebben in de nasleep van de militaire putsch en het aanhoudende geweld van de nieuwe junta de opheffing bekendgemaakt van de omstreden grondwet uit 2008.

De generaals hadden zich daarin 25 procent van de parlementszetels en belangrijke ministerposten toegeëigend.

Het comité van verkozen afgevaardigden CRPH (Cabinet of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) maakte op Facebook bekend dat de grondwet per 31 maart 2021 buiten werking gesteld was. Of deze stap concrete gevolgen voor de werkelijkheid op het terrein heeft, is nog onduidelijk.

CRPH is een ondergrondse regering van leden van NLD (National League for Democracy), de partij van de vastgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi (75). Krachtens de grondwet kon Suu Kyi geen president worden en regeerde ze de voorbije vijf jaar als staatsraad, de facto de regeringsleider.

Gevierd

De grondwet geldt als de grootste hindernis voor echte hervormingen in het Zuidoost-Aziatische land.

Veel mensen in Myanmar vierden donderdag onder meer op de sociale netwerken het nieuws over de grondwet. In verscheidene delen van het land staken betogers de tekst in brand.

'Wij zullen zegevieren en de junta zal ten onder gaan. Ze moeten betalen voor wat ze de burgers hebben aangedaan', zei ondernemer Kyi Min in Yangon.

Volgens schattingen van de organisatie AAPP, die gevangenen bijstaat, zijn sinds de putsch minstens 536 mensen gedood door de veiligheidstroepen.

