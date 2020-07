Museum of moskee: Turkse Raad van State beslist over lot Hagia Sophia

In een zaak die de gemoederen in Turkije en daarbuiten beroert, beslist de Turkse Raad van State donderdag over het lot van de Hagia Sophia in Istanboel: wordt het museum na 85 jaar opnieuw een moskee?

De Hagia Sophia in Istanboel © Belga Image

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, en met hem veel conservatieve, islamitische Turken, willen van de 1500 jaar oude Hagia Sophia opnieuw een moskee maken. De Turkse oppositie is daartegen en noemt het een afleidingsmanoeuvre voor Erdogans weifelende aanpak van de coronacrisis. Ook internationaal is er kritiek van religieuze en politieke leiders. Van kerk naar moskee naar museum De Hagia Sophia of 'Heilige Wijsheid', Unesco-werelderfgoed, werd in 532 gebouwd onder keizer Justinianus als kathedraal van Constantinopel, zoals Istanboel toen heette. Na de verovering van de stad door de Ottomanen werd het in 1453 een moskee. In 1935, toen het land geleid werd door Kemal Atatürk, werd het een museum. Sindsdien twisten christenen en moslims met de regelmaat van de klok over het gebruik ervan. Het imposante gebouw trekt jaarlijks circa drie miljoen bezoekers. In beeld: de mooiste bouwwerken ter wereld Hagia Sophia in Istanboel © Belga Image