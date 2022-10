Murdoch wil Fox en News Corp herenigen

Drie jaar na de verkoop van een groot deel van 21st Century Fox aan Walt Disney, onderzoekt mediamagnaat Rupert Murdoch de mogelijkheid om zijn Amerikaanse nieuwsbedrijven te herenigen en zo titels als de Wall Street Journal en Fox News onder één dak te brengen.

News Corp, eigenaar van de Journal en de New York Post, en Fox Corporation, dat werd afgesplitst na Murdochs deal van 52,4 miljard dollar met Disney in 2017, zeiden dat ze een speciale commissie hadden gevormd om een combinatie te onderzoeken.

In 2013 verdeelde Murdoch zijn mediabedrijven in twee afzonderlijke bedrijven: News Corp, een uitgeversgroep die de New York Post en de Journal omvat; en 21st Century Fox, voormalig eigenaar van 20th Century Fox. De Murdoch Family Trust controleert beide bedrijven via 39 procent van de stemgerechtigde aandelen. De scheiding was een zet om Wall Street te sussen, dat erop had aangedrongen dat Murdoch zijn kranten zou verkopen – wat hij weigerde.

Maar het huidige medialandschap maakt het moeilijk voor de twee entiteiten om gescheiden te blijven. Ze zouden hun nieuws-, sport- en digitale vastgoedactiviteiten kunnen verenigen en schaalvergroting realiseren nu concurrenten zoals Warner Bros Discovery en technologieplatforms zoals Amazon hun aanbod hebben uitgebreid.

Murdoch hoopt dat de combinatie de bedrijven in een sterkere financiële positie zal brengen, om de cashflow te verbeteren die kan worden gebruikt voor overnames of kapitaalvermindering, zei een insider die niet bevoegd was om publiekelijk te spreken. De Wall Street Journal meldde het nieuws als eerste. Sinds Murdoch zijn film- en tv-studio’s vekocht aan Disney, is Fox News van groot belang geworden voor Fox Corporation. De conservatieve nieuwszender is goed voor 80 procent van de winst van het bedrijf.