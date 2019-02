Muhammadu Buhari herkozen als president van Nigeria

Het aftredende staatshoofd heeft vijf miljoen stemmen voorsprong op Abubakar, terwijl de resultaten van amper één staat nog ontbreken. Het aantal kiesgerechtigden in die staat, Rivers, lag lager dan die vijf miljoen. Hoewel de resultaten laat op de avond werden bekendgemaakt, kwamen enkele honderden aanhangers toch naar het hoofdkwartier van Buhari's partij in Abuja, de APC (All Progressives Congress), om de verkiezingsoverwinning te vieren.

Buhari is een voormalige generaal die het land al in 1983 geleid had tijdens de militaire dictaturen. Hij beloofde een felle strijd te leveren tegen de corruptie in het land, de 'kanker' die vreet aan de belangrijkste olieproducent van Afrika.

De oppositie zegt dat er grootschalige fraude is gepleegd om Buhari in het zadel te houden. Dinsdagavond vroeg ze daarom om de bekendmaking van de resultaten stop te zetten. Maar het komt uiteindelijk het gerecht toe om die beslissing te nemen.

De rivaal van Buhari, Atiku Abubakar, is een rijke zakenman en was vicepresident van Nigeria tussen 1999 en 2007. Hij heeft de reputatie dat hij een van meest corrupte zakenmannen van het land is.