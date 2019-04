Een geredigeerde versie van het rapport van de speciale aanklager Robert Mueller is online gepubliceerd voor het grote publiek, op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Minister van Justitie William Barr zei dat het Amerikaanse Congres ook kopieën van het rapport ontving.

In het publieke rapport zijn verschillende passages met zwart doorstreept. Volgens het ministerie van Justitie is dat noodzakelijk bij wet om informatie voor een 'grand jury', informatie over het verzamelen van inlichtingen en ander gevoelig materiaal te beschermen.

De Amerikaanse president Donald Trump zei zelf een goede dag te hebben, nu het rapport is gepubliceerd. 'Geen 'collusie', geen belemmering. Dat was er nooit en zal er nooit zijn', aldus nog de president. 'Dit zou nooit een andere president nog mogen overkomen, deze hoax.'

Uit het rapport blijkt dat de speciale aanklager Robert Mueller is niet in staat om de Amerikaanse president Donald Trump vrij te pleiten van verdenkingen van belemmering van de rechtsgang.

'Als we zeker zouden zijn, na een diepgravend onderzoek, dat de president duidelijk geen belemmering van de rechtsgang heeft gepleegd, zouden we dat zeggen. Op basis van de feiten en de toepasbare wettelijke standaarden, zijn we niet in staat dat oordeel uit te spreken', klinkt het.

Minister van Justitie William Barr, die een persconferentie gaf naar aanleiding van het rapport, had zelf al besloten dat Trump het onderzoek niet heeft gehinderd.

'Helpen'

In het rapport staat dat lieden uit de entourage van de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump hebben op 9 juni 2016 Russen ontmoet in de hoop dat zij zijn campagne zouden 'helpen'.

'De campagne verwachtte informatie van Rusland te krijgen die kandidaat Trump zou kunnen helpen in zijn electorale onderneming', schrijft de magistraat. Maar die Russische gesprekspartners hebben dergelijke informatie niet verstrekt, voegt Mueller eraan toe.