Mueller klaagde in brief over samenvatting van zijn rapport door Barr

Speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidde naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, klaagde eind maart in een brief aan het ministerie van Justitie dat de samenvatting van zijn rapport belangrijke informatie miste. Dat schrijft The Washington Post, die de brief kon inkijken.