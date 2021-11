Saif al-Islam, de tweede oudste zoon van de vermoorde Libische dictator Muammar Khaddafi heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap van het land.

Dat heeft een leidinggevende van de kiescommissie aan lokale media gezegd.

'Saif al-Islam Khaddafi heeft in (het zuidelijke) Sebha bij de Hoge Kiescommissie het dossier van zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen ingediend', zei tegenover de staatsomroep Al-Rasmiya, vicevoorzitter Abdel Hakim al-Chaab van die commissie.

Saif al-Islam al-Khadafi gold als de gedoodverfde opvolger van zijn vader die in oktober 2011 werd gedood en die 42 jaar lang Libië heeft geleid. Na in dat jaar te zijn opgepakt, kwam hij in 2017 weer vrij.

Muammar Khaddafi in 2009 © Getty Images

