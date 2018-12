Motie van wantrouwen tegen Theresa May: woensdag nog stemming binnen Conservatieve Partij

De conservatieve parlementsleden zullen tussen 19 en 21 uur (Belgische tijd) stemmen.

Om May als partijleider, en daarmee ook als premier af te zetten, is een meerderheid vereist bij de 315 Conservatieve afgevaardigden.

Als May verliest, wordt een nieuwe voorzitter binnen de partij verkozen. May mag daarbij niet opnieuw kandidaat zijn. De nieuwe leider wordt volgens de logica ook de nieuwe premier van de minderheidsregering, want de Conservatieve Partij is de grootste fractie in het parlement.

Wint ze het vertrouwen, dan kan er minstens één jaar geen stemming meer plaatsvinden.

Het is ook niet uitgesloten dat May de stemming overleeft, maar toch beslist om af te treden op basis van het resultaat.

Kritiek

May werd eerste minister kort nadat de Britten in een referendum in 2016 beslisten om de Europese Unie te verlaten. Binnen haar partij moet ze het hoofd bieden aan kritiek voor het brexitplan dat ze met de Europese Unie heeft onderhandeld.

May stelde een stemming in het Britse Lagerhuis over het Brexit-akkoord maandag nog voor onbepaalde tijd uit.

De aartsconservatieve backbencher Jacob Rees-Mogg had een beslissende invloed op de motie van wantrouwen. Kort na het bekendmaken van de brexitdeal had die al zijn vertrouwen in May opgezegd. Een eerste poging om de vereiste 48 brieven van Conservatieve leden van het Lagerhuis te verzamelen, mislukte echter. Rees-Mogg trekt een groep van ongeveer 80 harde brexiteers.