De Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) is van plan om oppositieleider Aleksej Navalny zondag bij zijn terugkeer naar Rusland meteen op te pakken. Volgens Moskou heeft Navalny de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf geschonden. Volgens een van zijn advocaten riskeert Navalny 3,5 jaar cel.

'De Federale Penitentiaire Dienst is verplicht om alle nodige maatregelen te treffen om de delinquent Aleksej Navalny op te pakken, in afwachting van een beslissing van de rechtbank om zijn straf met uitstel te vervangen door een gevangenisstraf', klinkt het in een communiqué van de FSIN.

Eerder deze week maakte Navalny bekend dat hij zondag terug zal keren naar Rusland. Hij herstelde de afgelopen maanden in Duitsland van een vergiftiging met novitsjok, een zenuwgif dat ontwikkeld werd in de Sovjetunie. Navalny houdt het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging.

De autoriteiten in Moskou zouden de politicus nu willen aanrekenen dat hij zich niet heeft gemeld nadat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd vanwege verduistering. Navalny heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij zei ook dat hij zich niet kon melden bij de Russische autoriteiten omdat hij in Duitsland een behandeling onderging.

