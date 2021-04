Rusland verzet zich tegen iedere vorm van sancties tegen het militaire bewind in Myanmar. De sancties dreigen alleen maar te leiden tot 'een grootschalig burgerconflict' in het Zuidoost-Aziatische land, zo klinkt het dinsdag in een mededeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

'In de context van de huidige situatie in Myanmar is de evolutie naar dreigementen en druk, met inbegrip van het gebruik van sancties tegen de huidige autoriteiten, zinloos en uiterst gevaarlijk', zo staat in een verklaring van het ministerie aan het nieuwsagentschap Interfax. 'Deze willekeurige dwangmaatregelen zijn contraproductief en hebben een destabiliserend effect op het systeem van internationale betrekkingen', klinkt het verder. Moskou stelt dat sancties 'het Myanmarese volk zullen duwen in de richting van een grootschalig burgerconflict'.

Rusland wil zijn militaire samenwerking met de Myanmarese junta voorlopig blijven voortzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat het 'de huidige gebeurtenissen van nabij volgt en analyseert' en dat er met die bevindingen 'rekening zal worden gehouden' bij een verdere samenwerking in de toekomst. Ook China had vorige week al gesteld dat sancties tegen het regime in Myanmar 'niet constructief' zouden zijn omdat ze 'de spanningen en de confrontatie alleen maar verergeren en de situatie nog ingewikkelder maken'. In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven. Het gewelddadige optreden van het leger tegen manifestanten heeft sindsdien al aan minstens 560 burgers het leven gekost.

'In de context van de huidige situatie in Myanmar is de evolutie naar dreigementen en druk, met inbegrip van het gebruik van sancties tegen de huidige autoriteiten, zinloos en uiterst gevaarlijk', zo staat in een verklaring van het ministerie aan het nieuwsagentschap Interfax. 'Deze willekeurige dwangmaatregelen zijn contraproductief en hebben een destabiliserend effect op het systeem van internationale betrekkingen', klinkt het verder. Moskou stelt dat sancties 'het Myanmarese volk zullen duwen in de richting van een grootschalig burgerconflict'. Rusland wil zijn militaire samenwerking met de Myanmarese junta voorlopig blijven voortzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat het 'de huidige gebeurtenissen van nabij volgt en analyseert' en dat er met die bevindingen 'rekening zal worden gehouden' bij een verdere samenwerking in de toekomst. Ook China had vorige week al gesteld dat sancties tegen het regime in Myanmar 'niet constructief' zouden zijn omdat ze 'de spanningen en de confrontatie alleen maar verergeren en de situatie nog ingewikkelder maken'. In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven. Het gewelddadige optreden van het leger tegen manifestanten heeft sindsdien al aan minstens 560 burgers het leven gekost.