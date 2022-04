Het Russische ministerie van Defensie heeft een video verspreid waarop de overlevende bemanning van de Moskva-kruiser te zien zou zijn. Enkele tientallen mariniers worden begroet door Mykola Jevmenov, de admiraal van de Russische marine.

De Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, zonk donderdag voor de kust van het Oekraïense Odessa. Volgens Kiev en de Verenigde Staten werd het oorlogsschip geraakt door Oekraïense raketten. Moskou spreekt dat tegen en stelt dat er munitie explodeerde, waarna het schip in brand vloog.

De beelden die het Russische ministerie van Defensie zaterdag verspreidde, zouden gemaakt zijn in Sebastopol, op het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim.

Hoeveel mariniers er precies op te zien zijn, is niet duidelijk, maar het gaat op het eerste gezicht om enkele tientallen. Volgens Rusland kon de bemanning van de Moskva tijdig worden geëvacueerd voor het schip zonk. Oekraïense bronnen stellen echter dat amper 58 mariniers overleefden. Volgens Amerikaanse informatie had de Moskva ongeveer 500 bemanningsleden aan boord op het moment van de explosies.

