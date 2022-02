De autoriteiten in Rusland hebben druk uitgeoefend op verschillende media om artikels over de onderzoeken van oppositieleider Aleksej Navalny te verwijderen.

Vooral Navalny's uitgebreide onderzoek naar Poetins paleis blijkt moeilijk te liggen in Moskou. Minstens zeven media zeggen van mediawaakhond Roskomnadzor de vraag gekregen te hebben om tientallen artikels weg te halen. Het gaat onder meer om Dozjd, Meduza en Ekho Moskvy.

In de bewuste artikels wordt bericht over onderzoek door politicus en anticorruptie-activist Navalny. Hij wordt beschouwd als de voornaamste tegenstrever van Russisch president Vladimir Poetin, en zit intussen al meer dan een jaar opgesloten.

Enkele dagen na Navalny's terugkeer uit Duitsland, waar hij verzorgd werd na een vergiftiging, werd in januari vorig jaar op zijn YouTube-pagina een documentaire uitgebracht over het vermeende paleis van de Russische president. De bijna twee uur durende documentaire over dat paleis, met als ondertitel "De geschiedenis van de grootste omkoping ter wereld", werd al 121 miljoen keer bekeken. De bouw van het paleis, aan de oever van de Zwarte Zee, kostte volgens Navalny 100 miljard roebel (1,2 miljard euro). Het Kremlin ontkent echter dat het gebouw van Poetin is.

De zeven aangeschreven media meldden dat ze intussen alle artikels waarop Roskomnadzor wees, hebben verwijderd. De onafhankelijke online krant Meduza, zowel in het Engels als het Russisch beschikbaar, zegt toegegeven te hebben "onder bedreiging van een blokkade voor zijn site in Rusland".

Volgens de zeven media komt de vraag oorspronkelijk van het Russische parket. Dat wil dat de informatie offline gaat omdat ze te maken heeft met een "extremistische" organisatie die in Rusland verboden is. Roskomnadzor heeft vooralsnog niet bevestigd dat het zulke vragen aan de betrokken media gestuurd heeft.

