De Russische overheid heeft maandag een website van politiek dissident Aleksej Navalny geblokkeerd. Daarop riep hij kiezers op om bij de opkomende parlementsverkiezingen tegen de kandidaten van het Kremlin te stemmen.

Van 17 tot 19 september vinden in Rusland parlementsverkiezingen plaats, zonder de bondgenoten van Navalny. Zij mogen zich geen kandidaat stellen; enkelen zijn ook tot ballingschap gedwongen nadat hun organisaties in juni 'extremistisch' werden verklaard.

Sindsdien zijn al meerdere websites van Kremlin-criticus Aleksej Navalny geblokkeerd. Maandag heeft de Russische overheid ook de toegang tot de website votesmart.appspot.com opgeschort. Navalny gebruikte die om zijn aanhangers op te roepen om in elk kiesdistrict te stemmen op de kandidaat die het meeste kans heeft om de kandidaat van het Kremlin te verslaan.

De partij van president Vladimir Poetin is de laatste jaren in populariteit gedaald door economische stagnatie en meerdere corruptieschandalen. Toch blijft de partij grote kans maken op winst, aangezien de stemmen tegen het huidig beleid in de aanloop naar de verkiezingen sterk gedaald zijn.

Navalny werd in februari tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

