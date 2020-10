De linkse MAS-partij van voormalig president Evo Morales heeft met een verpletterend resultaat de verkiezingen in Bolivia gewonnen vorig weekend. Dat blijkt uit de officiële resultaten die vrijdagavond laat bekend zijn gemaakt.

De presidentskandidaat Luis Arce haalde 55,1 procent van de stemmen tegenover 28,8 procent van zijn uitdager Carlos Mesa, melden de autoriteiten. Onafhankelijke onderzoeken hadden al gelijkaardige percentages bekendgemaakt waardoor de MAS-partij de overwinning al had geclaimd. Er worden ook al plannen gesmeed om opnieuw de macht te grijpen nadat de partij al dertien jaar over Bolivia regeerde met Morales als kopstuk.

'Onze grootste uitdaging is nu om het land herop te bouwen en stabiliteit en de hoop van de Bolivianen te herstellen', liet Arce weten op Twitter.

De vorige presidentsverkiezingen in Bolivia, die plaatsvonden op 20 oktober 2019, draaiden uit op chaos. Morales won die verkiezingen, maar de oppositie beschuldigde hem van fraude. Dat leidde tot weken van grootschalige protesten, waarop Morales besloot op te stappen en het land te ontvluchten naar Argentinië. Vrijdag is hij met een Venezolaans regeringsvliegtuig naar Venezuela gevlogen, meldt het Argentijnse persagentschap Telam. Eerder op de week beloofde hij 'vroeg of laat' terug te zullen keren naar Bolivia.

De presidentskandidaat Luis Arce haalde 55,1 procent van de stemmen tegenover 28,8 procent van zijn uitdager Carlos Mesa, melden de autoriteiten. Onafhankelijke onderzoeken hadden al gelijkaardige percentages bekendgemaakt waardoor de MAS-partij de overwinning al had geclaimd. Er worden ook al plannen gesmeed om opnieuw de macht te grijpen nadat de partij al dertien jaar over Bolivia regeerde met Morales als kopstuk. 'Onze grootste uitdaging is nu om het land herop te bouwen en stabiliteit en de hoop van de Bolivianen te herstellen', liet Arce weten op Twitter. De vorige presidentsverkiezingen in Bolivia, die plaatsvonden op 20 oktober 2019, draaiden uit op chaos. Morales won die verkiezingen, maar de oppositie beschuldigde hem van fraude. Dat leidde tot weken van grootschalige protesten, waarop Morales besloot op te stappen en het land te ontvluchten naar Argentinië. Vrijdag is hij met een Venezolaans regeringsvliegtuig naar Venezuela gevlogen, meldt het Argentijnse persagentschap Telam. Eerder op de week beloofde hij 'vroeg of laat' terug te zullen keren naar Bolivia.