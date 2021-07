Na de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in de hoofdstad Port-au-Prince heeft de politie in Port-au-Prince volgens de Verenigde Naties enkele verdachten omsingeld.

'Ik weet dat een grote groep van mogelijke daders naar twee huizen in de stad zijn gevlucht en nu zijn omsingeld door de politie', verklaarde speciaal VN-gezant voor Haïti, Helen La Lime, donderdag op een online persconferentie van de Verenigde Naties. Het zou volgens La Lime gaan om meer dan zes personen. Ook zijn er berichten dat er zes verdachten zijn aangehouden. Eén van hen zou een Amerikaan zijn, zo vernam het Franse persagentschap van de Haïtiaanse minister Mathias Pierre. Eerder werd al gezegd dat vier vermoedelijke daders werden gedood.

De 53-jarige Jovenel Moïse is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord door een buitenlands commando. Volgens de eerste informatie zouden de daders zich hebben voorgedaan als leden van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA. Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval zwaargewond. Ze is voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida.

Er heerst nog onduidelijkheid over de exacte omstandigheden en de motieven voor de gewelddaad, maar de moord dreigt het arme Caraïbische land nog meer te destabiliseren. In Port-au-Prince heerst momenteel een gespannen sfeer.

'Ik weet dat een grote groep van mogelijke daders naar twee huizen in de stad zijn gevlucht en nu zijn omsingeld door de politie', verklaarde speciaal VN-gezant voor Haïti, Helen La Lime, donderdag op een online persconferentie van de Verenigde Naties. Het zou volgens La Lime gaan om meer dan zes personen. Ook zijn er berichten dat er zes verdachten zijn aangehouden. Eén van hen zou een Amerikaan zijn, zo vernam het Franse persagentschap van de Haïtiaanse minister Mathias Pierre. Eerder werd al gezegd dat vier vermoedelijke daders werden gedood. De 53-jarige Jovenel Moïse is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord door een buitenlands commando. Volgens de eerste informatie zouden de daders zich hebben voorgedaan als leden van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA. Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval zwaargewond. Ze is voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. Er heerst nog onduidelijkheid over de exacte omstandigheden en de motieven voor de gewelddaad, maar de moord dreigt het arme Caraïbische land nog meer te destabiliseren. In Port-au-Prince heerst momenteel een gespannen sfeer.