Kolonel Eddy Kapend Irung, de vroegere adjudant van de vermoorde Congolese president Laurent-Désiré Kabila, is vrijdag vrijgelaten, samen met sommige van zijn medebeschuldigden die net als hij ter dood veroordeeld werden voor de moord op Kabila senior.

Eerder hadden ze gratie gekregen van de huidige Congolese president, Felix Tshisekedi. Dit hebben lokale media gemeld.

Eddy Kapend verliet de centrale gevangenis van Makala vrijdagmorgen onder applaus en vreugdekreten van een honderdtal aanhangers, zo was op beelden te zien die op de sociale media rondgingen.

De vroegere adjudant van Laurent-Désiré Kabila bracht bijna twintig jaar in de gevangenis door. Hij werd in januari 2003 net als 29 ander beschuldigden ter dood veroordeeld voor de moord op de toenmalige president in januari 2001. Op 31 december 2020 kreeg hij gratie van president Félix Tshisekedi.

Kolonel Kapend kreeg vrijdag volgens de nieuwssite Actualité.cd officieel het ontslagbewijs van zijn detentie op een ceremonie in de gemeente Makala, voorgezeten door de Congolese viceminister van Justitie, Bernard Takahishe Ngumbi.

