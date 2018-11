Moord Khashoggi: Turkije bezorgt opnames aan Saoedi-Arabië, VS en Frankrijk

Turkije heeft opnames in verband met de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel gedeeld met Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en andere landen. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan gezegd.