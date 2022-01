In Moldavië heeft het parlement de noodtoestand afgekondigd voor 60 dagen. Daardoor kan de regering maatregelen nemen zodat energiebedrijf Moldovagaz zijn gasrekeningen aan Rusland kan betalen.

De energiebevoorrading van Moldavië was in het gedrang gekomen omdat het arme land de rekeningen aan het Russische gasbedrijf Gazprom niet meer op tijd kon betalen.

Moldovagaz had voorgesteld om maar 38 miljoen dollar te betalen van de factuur voor januari van 63 miljoen dollar. De Russen weigerden daarop in te gaan.

Gazprom levert de volgende vijf jaar gas aan het Oost-Europese land, een voormalige Sovjetrepubliek, maar dan moet wel de rekening voor de 20ste van de maand worden betaald. Door de hoge gasprijs zijn de facturen stilaan onbetaalbaar voor Moldavië.

Het land riep in oktober al eens de noodtoestand uit. Toen moesten bedrijven hun productie terugschroeven om aardgas te besparen voor gezinnen. Nu hebben 58 van de 101 parlementsleden gestemd voor een nieuwe noodtoestand. De overheid kan Moldovagaz daardoor helpen op tijd te betalen.

De energiebevoorrading van Moldavië was in het gedrang gekomen omdat het arme land de rekeningen aan het Russische gasbedrijf Gazprom niet meer op tijd kon betalen. Moldovagaz had voorgesteld om maar 38 miljoen dollar te betalen van de factuur voor januari van 63 miljoen dollar. De Russen weigerden daarop in te gaan. Gazprom levert de volgende vijf jaar gas aan het Oost-Europese land, een voormalige Sovjetrepubliek, maar dan moet wel de rekening voor de 20ste van de maand worden betaald. Door de hoge gasprijs zijn de facturen stilaan onbetaalbaar voor Moldavië. Het land riep in oktober al eens de noodtoestand uit. Toen moesten bedrijven hun productie terugschroeven om aardgas te besparen voor gezinnen. Nu hebben 58 van de 101 parlementsleden gestemd voor een nieuwe noodtoestand. De overheid kan Moldovagaz daardoor helpen op tijd te betalen.