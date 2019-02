Moldavië kiest nieuw parlement, verdeeld tussen Rusland en EU

Moldavië is een van de armste landen in Europa. Sinds de Moldavische onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991, kreeg het land te maken met herhaaldelijke politieke crises. Daarnaast is er ook nog het bevroren conflict in Transnistrië, het pro-Russische separatistische gebied in het oosten van het land.

Zondag kiezen de Moldaviërs de 101 leden van het eenkamerparlement, voor een mandaat van 4 jaar. Voor het eerst is de stembusslag gemengd, met proportionele en lokale verkiezingen.

In de peilingen ligt de socialistische partij van president Igor Dodon op kop. Die partij staat voor een toenadering tot Rusland en wil deel uitmaken van de Euraziatische Economische Unie, in plaats van de Europese Unie. De partij zou tot 50 procent van de stemmen behalen.

Op plaats twee komt de alliantie ACUM. Daarin zitten twee partijen die een Moldavisch lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO nastreven. De alliantie hekelt dat de functies met verantwoordelijkheid in de politiek, het gerecht en de ordediensten worden gemonopoliseerd door de regerende Democratische Partij van de oligarch Vlad Plahotniuc. Hij wordt beschouwd als de machtigste man in het land.

De Democratische Partij is derde in de peilingen. De partij heeft de meerderheid in de regering en het parlement en streeft een herstel van de relaties met Brussel na. Die betrekkingen zijn sinds 2018 verslechterd. Tegelijk wil de partij ook Moskou niet bruuskeren.

Analisten vrezen een nieuwe periode van instabiliteit, zou geen enkele politieke formatie de meerderheid verkrijgen om op zichzelf een regering te vormen.

De kleine gewezen Sovjetrepubliek met 3,5 miljoen inwoners ligt tussen Roemenië en Oekraïne. Het land is al jaren verdeeld tussen aanhangers van een toenadering tot de EU en zij die een alliantie met Moskou nastreven.

President Dodon die in 2016 aan de macht kwam, wordt beschouwd als een naaste bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.