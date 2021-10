In Soedan lijkt maandagochtend vroeg een staatsgreep aan de gang te zijn. Volgens de Arabische zender Al Hadath TV hebben onbekende gewapende mannen het huis van premier Abdalla Hamdok bestormd en hem onder huisarrest geplaatst. Ook zouden vier ministers zijn opgepakt.

Vakbonden roepen via Facebook en Twitter inwoners van Khartoem op om de straat op te gaan. Op beelden van Al Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen. Volgens journalisten van het Franse persagentschap AFP ligt het internet ondertussen plat.

Vakbonden roepen via Facebook en Twitter inwoners van Khartoem op om de straat op te gaan. Op beelden van Al Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen. Volgens journalisten van het Franse persagentschap AFP ligt het internet ondertussen plat.