Een Vietnamese vrouw die mogelijk in de vrachtwagen zat die woensdag in Essex werd aangetroffen met 39 lijken, zou in België op die vrachtwagen zijn gestapt. Dat blijkt uit getuigenissen die BBC verzameld heeft.

Hoewel de Britse autoriteiten donderdag bekendmaakten dat de slachtoffers allemaal Chinezen zouden zijn, raakte vrijdag bekend dat verschillende Vietnamese families zich zorgen maken over familieleden van wie ze al even niets meer hoorden. Die zouden met de hulp van mensensmokkelaars richting Europa zijn getrokken om er een beter leven te leiden, en uit berichten naar het thuisfront zou blijken dat ze mogelijk in de bewuste vrachtwagen zaten.

Zo zou een 26-jarige vrouw dinsdag rond 23.30 uur Belgische tijd ge-sms't hebben dat ze niet meer kon ademen, zo'n twee uur voordat de vrachtwagen aankwam in Essex.

Een vrouw van 19 zou dan weer dinsdagochtend om 07.20 uur Belgische tijd contact gehad hebben met haar broer, toen ze in België zou zijn geweest. Ze had gezegd dat ze in een container zou stappen, en had dan haar gsm afgezet.

De familie van de 26-jarige vrouw liet ook aan de Britse media dat ze 30.000 Britse pond had betaald aan mensensmokkelaars.