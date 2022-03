De vroegere Amerikaanse president Donald Trump heeft mogelijk deel uitgemaakt van een 'misdadige samenzwering' om de resultaten van de verkiezingen van 2020 om te draaien. Dat stelt de parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, in gerechtelijke documenten waarover Amerikaanse media berichten.

De onderzoekscommissie probeert een rechter te overtuigen toegang te verschaffen tot e-mails van de conservatieve advocaat John Eastman. Volgens de commissie had de advocaat geholpen het plot te orkestreren. Eastman weigerde vanwege zijn geheimhoudingsplicht als advocaat de e-mails te overhandigen, melden Amerikaanse media zoals The Washington Post, The New York Times en CNN.

De onderzoekscommissie vermoedt dat Trump en bepaalde leden van zijn campagneteam aan criminele samenzwering hebben gedaan om fraude te plegen tegen het land. In hun gerechtelijke documenten stellen de leden van de onderzoekscommissie dat bewijzen en informatie die ze hebben verzameld, een goede basis bieden om te vermoeden dat Trump en anderen misdadige en/of frauduleuze daden hebben gesteld en dat de advocaat hen daarbij heeft geholpen. Volgens hen probeerden Trump en zijn campagne het tellen van de stemmen van het kiescollege te verhinderen.

De onderzoekscommissie heeft zelf niet de autoriteit om een aanklacht in te dienen maar geeft aan dat het overweegt het bewijs te overhandigen aan het ministerie van Justitie. Dat zou gezien worden als symbolische actie, maar mogelijk zou het ook de druk op minister van Justitie Merrick Garland kunnen opvoeren om Trump officieel aan te klagen. Een rechter die de civiele rechtszaak voorzit, zal de e-mails zelf inkijken en beslissen of die geheim moeten blijven. Zowel Eastman en Trump zijn nog niet beschuldigd van een misdaad.

De onderzoekscommissie probeert te achterhalen welke rol de oud-president speelde in de bestorming van het Capitool door duizenden van zijn aanhangers. Tijdens die bestorming was het Congres bijeengekomen om Joe Bidens overwinning bij de presidentsverkiezingen te bevestigen. Voor de leden van de onderzoekscommissie, voor het merendeel Democraten, is het een race tegen de klok: voor de tussentijdse verkiezingen van november willen ze hun conclusies gepubliceerd hebben. Er wordt gevreesd dat de Republikeinen bij die verkiezingen de controle over het Huis van Afgevaardigden kunnen overnemen

