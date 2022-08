Mogelijk Koreaanse link naar mysterie over ‘menselijke resten in Nieuw-Zeelandse koffers’ 

De Zuid-Koreaanse politie heeft de vrouw geïdentificeerd die de moeder zou zijn van de kinderen wier resten onlangs werden aangetroffen in koffers die in Nieuw-Zeeland geveild werden. Dat meldt de politie van Seoel maandag.

Een nietsvermoedende familie had de koffers gekocht op een veiling, en thuis deden ze de gruwelijke ontdekking. De politie startte daarop een moordonderzoek. De koffers maakten deel uit van een oude inboedel, die werd geveild door de eigenaars van een opslagruimte. De Nieuw-Zeelandse politie maakte vorige week de ontdekking bekend.

De twee kinderen waren tussen de 5 à 10 jaar, en de lichamen werden vermoedelijk al jarenlang bewaard. Dat bemoeilijkte het onderzoek.

Volgens de Zuid-Koreaanse politie is de moeder een vrouw van Zuid-Koreaanse origine die in Nieuw-Zeeland gewoond heeft. Sinds 2018 verblijft ze in Zuid-Korea, en niets wijst erop dat ze sindsdien dat land verlaten heeft. “De Nieuw-Zeelandse politie leidt het onderzoek en wij plannen mee te werken als zij daarnaar vragen”, klinkt het in Seoel.

De autoriteiten in Wellington beklemtoonden vorige week al dat de familie die de lugubere vondst deed niets te maken heeft met de dood van de twee kinderen, en dat ze hulp krijgen om dit trauma te verwerken.