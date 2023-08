Mogelijk binnenkort al beslissing over aanklacht tegen Trump in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft binnenkort misschien een vierde strafzaak aan zijn been. In de staat Georgia buigt een zogenaamde grand jury zich maandag namelijk over de vraag of de miljardair de wet heeft overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat te kantelen in Republikeins voordeel. Dat melden diverse media waaronder The Atlanta Journal Constitution en televisiezender CNN.

Het is aan zo’n grand jury om te beslissen of er een aanklacht komt nadat de aanklager achter gesloten deuren het verzamelde bewijsmateriaal heeft gepresenteerd. Volgens Amerikaanse media hebben maandagochtend plaatselijke tijd verschillende belangrijke getuigen het gerechtsgebouw in Atlanta betreden. Het is echter nog onduidelijk wanneer het tot een stemming over de aanklacht komt.

Doorgaans doen de juryleden er slechts enkele dagen over om een besluit te nemen. De openbaar aanklager in Georgia, Fani Willis, startte begin 2021 met haar onderzoek, kort nadat Trump de verkiezingstoezichthouder (secretary of state) van Georgia, Brad Raffensperger, via de telefoon probeerde te overtuigen om de nodige stemmen te vinden zodat Trump de verkiezing in de staat alsnog zou winnen.

Tot op de dag van vandaag weigert hij toe te geven dat hij de vorige presidentsverkiezingen heeft verloren tegen de Democraat Joe Biden. In plaats daarvan spreekt Trump van massale verkiezingsfraude. Omdat Georgia een van de kantelstaten was – Biden won er nipt met ongeveer 12.000 stemmen – probeerde hij de uitslag daar achteraf om te keren. In enkele andere staten deed hij hetzelfde.

Indien Trump daadwerkelijk wordt aangeklaagd in Georgia, gaat het om de vierde strafzaak tegen hem. Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime documenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (in de staat Washington).