De onderhandelingen in Parijs over het conflict in Oost-Oekraïne zijn woensdag moeizaam verlopen, maar hebben een 'positief signaal' en 'staakt-het-vuren' opgeleverd. Dat heeft het Elysée woensdagavond meegedeeld na afloop van het acht uur durende overleg. De onderhandelaars beklemtoonden onder meer het belang van de naleving van de vredesakkoorden van Minsk. De gesprekken moeten binnen veertien dagen in Berlijn worden voortgezet.

'Wij hebben het signaal van hernieuwde inzet gekregen waarnaar wij op zoek waren', zo meldt Frankrijk, dat samen met Duitsland bemiddelt bij de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Rusland en Kiev stellen beide dat het vredesakkoord van Minsk uit 2014 een belangrijke voorwaarde vormt voor een geweldloze oplossing van het conflict.

Een assistent van de Franse president Emmanuel Macron benadrukt wel anoniem aan AFP dat de gesprekken enkel over het conflict over de separatistische grensregio's in Oost-Oekraïne gaan, en dus niet over de dreiging van een mogelijke Russische invasie, schrijft The Moscow Times.

Dmitri Kozak, de vertegenwoordiger van Moskou, beklemtoont wel dat er nog verschillende visies bestaan over de uitvoering van dat akkoord. 'We zien dat het staakt-het-vuren werkt. Er zijn enkele provocaties, maar het werkt', klinkt het ook bij Andrej Yermak, de vertegenwoordiger van Kiev. De akkoorden van Minsk hebben het geweld in het oosten van Oekraïne tot nu toe niet kunnen stoppen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties lieten sinds 2014 al meer dan 14.000 mensen het leven in het conflict.

Rusland heeft de regering in Kiev woensdag ook opgeroepen om de dialoog aan te gaan met de separatisten in de Donbass-regio, zo zegt Kozak nog. Oekraïne krijgt twee weken de tijd om een standpunt daarover uit te werken.

Volgens de Russische onderhandelaar reageert de Oekraïense regering negatief of helemaal niet op humanitaire verzoeken en andere pogingen tot contact vanuit Oost-Oekraïne. Er wordt volgens hem op geen enkele manier perspectief geboden voor de betwiste regio's Loehansk en Donetsk. Een nieuwe topontmoeting zou volgens hem alleen mogelijk zijn als er vooraf overeenstemming is over de geplande juridische status van het gebied.

Kiev heeft onderhandelingen met Loehansk en Donetsk altijd afgewezen. De leiders van die regio's worden beschouwd als 'marionetten van Moskou'.

