'Modicare' biedt 500 miljoen arme Indiërs ziektekostenverzekering

. Het moet zo'n 500 miljoen arme Indiërs ondersteunen, waarmee het meteen het omvangrijkste door een staat bekostigde systeem ter wereld wordt.

Narendra Modi lanceerde het systeem in Jharkhand, een van de armste staten van het land, samen met enkele andere ministers. Het voorziet in 500.000 roepies per jaar per familie, in een van de meer dan 8.735 geselecteerde ziekenhuizen. Het zou zo'n 100 miljoen families moeten helpen en zal de overheid zo'n 1,37 miljard euro per jaar kosten.

Het dekt de behandeling en bezorging in ziekenhuizen voor ernstige kwalen, maar ook medicatie en andere kosten drie dagen ervoor en 15 dagen erna. 'Geen enkel land heeft zo'n programma... het zal een voorbeeld dat mensen over de hele wereld zullen bestuderen', zei Modi.

Naast het verzekeringssyteem worden onder Modicare ook 150.000 centra voor gezondheidszorg gecreëerd.

Volgens de voorstanders is het een revolutie in de gezondheidszorg in India, anderen zeggen dat het eerst goed moet geïmplementeerd worden. Zij wijzen op het feit dat systemen die in het verleden op het niveau van de staat werden gelanceerd door corruptie geplaagd werden.