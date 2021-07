Bij een schietpartij in Amsterdam is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt. De Nederlandse politie bevestigt dat het gaat om de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Het schietincident gebeurde in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was.

Meerdere bronnen bevestigen aan de krant AD Dat er een verdachte is aangehouden op de A2 bij Breukelen.

De Vries is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder hebben vermoedelijk veel mensen de schietpartij zien gebeuren. "We hebben meerdere meldingen van ooggetuigen binnengekregen."

