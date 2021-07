Bij een schietpartij in Amsterdam is dinsdagavond de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries zwaargewond geraakt. 'Hij vecht voor zijn leven', aldus Amsterdams burgemeester Femke Halsema.

Het schietincident gebeurde in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was.

De Vries is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. 'Hij vecht voor zijn leven', zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op een gezamenlijke persconferentie met de politie. De journalist werd van dichtbij neergechoten.

De politie heeft drie verdachten opgepakt. Twee verdachten werden met hun wagen onderschept op een snelweg. Mogelijk is de schutter een van hen, verklaarde de Amsterdamse korpschef Frank Paauw. Een derde verdachte werd elders opgepakt op basis van een signalement. 'Het moet nog blijken of die persoon echt betrokken is', voegde de korpschef toe. Over een mogelijk motief zei de politie niets.

Ontvoering Heineken

De Vries (°1956) is een veelgeziene gast op tv en had ook lange tijd zijn eigen tv-programma, waarin hij achter misdadigers aanzat. Hij is het gezicht van de misdaadverslaggeving in Nederland. Hij werd veelvuldig bedreigd.

Hij begon zijn carrière bij de krant de Telegraaf, en publiceerde in 1987 een boek over de ontvoering van biergigant Freddy Heineken. Hij bleef een vaak moeizaam en conflictueel contact onderhouden met de bekendste van de ontvoerders, Willem Holleeder, en berichtte uitvoerig over diens misdaadgroep. Het hele Amsterdamse misdaadmilieu was actieterrein voor De Vries.

Na een carrière in de geschreven pers (na de Telegraaf volgde onder meer het blad Actueel, waar hij hoofdredacteur was) ging hij vooral voor tv werken. Van 1995 tot 2012 was hij het gezicht van het tv-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

Sindsdien is hij veelvuldig te gast in praatprogramma's, zoals dinsdagavond toen hij bij RTL Boulevard over Seif Ahmed kwam praten, een kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten.

De Vries is adviseur van Nabil B., kroongetuige in het zogenaamde Marengoproces tegen een deel van de Amsterdamse drugsmaffia. Hoofdverdachte en vermeende bendeleider Ridouan Taghi en 16 medebeschuldigden worden meerdere moorden en moordpogingen ten laste gelegd. De broer en de advocaat van de kroongetuige werden eerder vermoord.

'Ik doe geen aangifte van bedreigingen'

In 2017 vertelde De Vries aan de krant AD dat bedreigingen hem 'geen flikker' uitmaakten. 'Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.'

Vorige maand, zo meldt het AD, werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Ook daar meldde hij dat hij niet bang is aangelegd, maar 'je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met "nu wordt het mij iets té intens" kan beter bij Libelle gaan werken.'

