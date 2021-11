Paus Franciscus heeft donderdag gepleit voor meer vorming over de omgang met minderjarigen in de Katholieke Kerk. 'Dit veranderingsproces vereist dringend verdere vorming voor iedereen die pedagogische verantwoordelijkheid draagt en met minderjarigen werkt.'

Volgens de paus is het de enige manier om de 'cultuur van de dood uit te roeien', die misbruik met zich meebrengt. Franciscus voerde afgelopen zomer ook al belangrijke wijzigingen door in het kerkelijk recht, om seksueel misbruik in de kerk beter aan te pakken. Er is al jaren kritiek op de kerk omdat ze seksueel misbruik niet hard genoeg aanpakt.

De paus gaf de speech naar aanleiding van een congres over kinderbescherming in Rome.

