De 193 leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben maandag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de militaire inval in Oekraïne. Dat gebeurde op initiatief van voorzitter Abdulla Shahid, bij aanvang van de bijzondere spoedzitting rond Oekraïne.

Alle leden van de VN krijgen maandag de kans om zich uit te spreken over de Russische inval in Oekraïne. Voorzitter Shahid, de ex-minister van Buitenlandse Zaken van de Malediven, riep alvast op tot een einde van het geweld. Ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zei in het kader van de vergadering dat de gevechten in Oekraïne moeten stopppen.

'Ze razen door heel het land, vanuit de lucht, vanop het land en vanop de zee. Dat moet nu stoppen. Genoeg is genoeg. De soldaten moeten terugkeren naar hun kazernes', herhaalde hij. 'De leiders moeten richting de vrede gaan. De burgers moeten beschermd worden', aldus de VN-baas, die benadrukte dat niets het gebruik van nucleaire wapens zou kunnen rechtvaardigen, verwijzend naar de verklaring van de Russische autoriteiten dat de Russische afschrikkingswapens in verhoogde staat van paraatheid gebracht zijn. 'Nu spreken de wapens, maar de weg van de dialoog moet altijd open blijven. Het is nooit te laat om te goeder trouw te onderhandelen en alle problemen vreedzaam op te lossen', aldus Guterres.

Meer dan 100 sprekers zullen voor de Algemene Vergadering stappen. Het is de eerste keer in veertig jaar dat zo'n spoedvergadering wordt georganiseerd. Dinsdag of woensdag wordt er gestemd over een resolutie van de Europese landen waaronder België, die oproept tot een einde aan de vijandigheden. De initiële versie van de tekst 'veroordeelt in de sterkste bewoordingen de Russische agressie tegen Oekraïne'.

