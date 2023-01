Minstens zeven doden bij aanslag aan synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een schietpartij aan een synagoge in een joodse kolonistenwijk in Oost-Jeruzalem zijn zeker zeven mensen gedood, zo melden Israëlische media.

Minstens tien mensen zijn gewond geraakt, de schutter is gedood, aldus de hulpdiensten in het door Israël ingelijfde deel van de stad. De politie heeft het over een terroristische aanval.

Bij de gewonden zijn er enkele in kritieke toestand.

De schietpartij gebeurde in de wijk Neve Yaakov.

Een man opende het vuur toen gelovigen na het vrijdaggebed de synagoge verlieten. Hij wilde wegvluchten in een auto, maar werd gedood door de Israëlische veiligheidsdiensten, aldus de Jerusalem Post. Volgens de krant werd de verdachte geïdentificeerd en heeft hij geen bekende banden met terreurorganisaties. Dat de dader dood is, zoals de Post schrijft, is nog niet bevestigd. Officiële bronnen melden dat hij ‘geneutraliseerd’ is.

De situatie tussen Israël en Palestijnen is gespannen nadat bij een actie van het leger op de Westelijke Jordaanoever deze week negen doden vielen, onder wie Palestijnse militanten. Het kwam daarna tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen.

In totaal zijn in de maand januari al 30 Palestijnen om het leven gekomen bij Israëlische raids op Palestijnse doelwitten of – in geringere getale – bij Palestijnse aanvallen tegen Israëlische doelen.

De wijk Neve Yaakov werd na de oorlog van 1967 aangehecht bij Jeruzalem.

Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem leven vandaag ruim 600.000 Israëlische kolonisten. De Palestijnen maken op deze gebieden aanspraak voor de oprichting van een onafhankelijke staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.