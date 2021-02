In Jemen zijn bij gevechten tussen rebellen en regeringstroepen in de provincie Marib minstens vijftig mensen gedood, onder wie de gezagvoerder van de speciale eenheden in de regio. Dat hebben militaire bronnen gemeld.

Houthi-rebellen die al meer dan een jaar de controle proberen te krijgen over Marib, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, hebben op 8 februari hun offensief heropgestart tegen het laatste bolwerk in het noorden van het land dat nog in handen is van de regering.

Volgens militaire bronnen kwamen in de afgelopen 24 uur 22 leden van het regeringsleger om het leven en meer dan 28 rebellen.

De regeringstroepen worden sinds 2015 in hun strijd tegen de Houthi-rebellen bijgestaan door een coalitie geleid door Saoedi-Arabië. Volgens televisiezender van de rebellen al-Massirah, voerde de coalitie meer dan twaalf luchtaanvallen uit en nam ze ook deel aan de grondoperaties van de Jemenitische troepen.

Vrijdag kwamen ook al zestig mensen om het leven bij gevechten. Het was de meest bloedige dag sinds de rebellen hun offensief hebben hernomen.

De olierijke stad Marib ligt zowat 120 kilometer ten oosten van hoofdstad Saana. Die hoofdstad staat al sinds 2014 onder controle van de rebellen, die steun krijgen uit Iran.

