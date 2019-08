Minstens vijf doden en 21 gewonden bij schietpartij in Texas

Bij de schietpartij in Odessa in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker vijf doden gevallen. Volgens de lokale politie raakten 21 mensen gewond. Het is niet duidelijk of de dodelijke slachtoffers daarbij worden geteld. Ook de schutter is dood.

Een auto vertoont kogelgaten nadat schutters willekeurig het vuur openden op autobestuurders in Texas, 1 september 2019 © Belga