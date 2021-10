Vijf mensen zijn om het leven gekomen en twee anderen zijn gewond geraakt bij de aanval door een man met pijl en boog woensdagavond in de Noorse stad Kongsberg. Dat heeft de politie woensdagavond laat bekendgemaakt

De dader is opgepakt en de politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Een van de gewonden is een politieagent die op dat moment geen dienst had.

De aanval vond plaats omstreeks 18.15 uur in het centrum van de stad Kongsberg, zowat 80 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo.

De dader schoot op verschillende plaatsen in de stad mensen neer met pijl en boog. De aanval zou begonnen zijn in of aan een supermarkt.

Over de motieven van de dader is voorlopig nog niets bekend. Onderzocht wordt of het om een terroristische daad gaat.

De aanval roept alvast nare herinneringen op in Noorwegen. Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya, waar ruim tien jaar geleden de rechtse terrorist Anders Behring Breivik 69 mensen, voornamelijk tieners en jonge volwassenen, doodschoot.

Kort daarvoor had hij in Oslo een bom laten ontploffen, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land.

De dader is opgepakt en de politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Een van de gewonden is een politieagent die op dat moment geen dienst had. De aanval vond plaats omstreeks 18.15 uur in het centrum van de stad Kongsberg, zowat 80 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo. De dader schoot op verschillende plaatsen in de stad mensen neer met pijl en boog. De aanval zou begonnen zijn in of aan een supermarkt. Over de motieven van de dader is voorlopig nog niets bekend. Onderzocht wordt of het om een terroristische daad gaat. De aanval roept alvast nare herinneringen op in Noorwegen. Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya, waar ruim tien jaar geleden de rechtse terrorist Anders Behring Breivik 69 mensen, voornamelijk tieners en jonge volwassenen, doodschoot. Kort daarvoor had hij in Oslo een bom laten ontploffen, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land.