Bij drie opeenvolgende ontploffingen in verscheidene delen van de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zaterdag minstens vijf mensen omgekomen. Dat zei een woordvoerder van de politie van Kaboel, Ferdows Faramarz. Er vielen ook twee gewonden.

Volgens Faramarz ging het om magnetische bommen die aan auto's waren bevestigd. Bij de slachtoffers gaat het zowel om burgers als leden van de Afghaanse ordediensten. Er is een onderzoek gestart, aldus de politiewoordvoerder. Bomaanslagen en moorden gebeuren bijna dagelijks in Kaboel. Die zijn gericht tegen ordetroepen, civiele overheidsfunctionarissen, journalisten, geestelijken en activisten. De meeste aanvallen worden niet opgeëist.

Ondertussen blijven de taliban in heel het land aanvallen uitvoeren, hoewel er onder internationale bemiddeling vredesgesprekken aan de gang zijn met de Afghaanse regering. Ook terreurgroep Islamitische Staat voert regelmatig aanslagen uit in Afghanistan.

