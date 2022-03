Na de krachtige aardbeving met een magnitude van 7,4 in het Japanse Fukushima zijn minstens vier personen om het leven gekomen, 108 anderen raakten gewond. Dat heeft een woordvoerder van de Japanse regering donderdagochtend bekendgemaakt. Het tsunamialarm, dat na de aardbeving werd afgekondigd, werd ondertussen weer opgeheven.

Ook de tijdelijke stroomonderbreking in miljoenen huishoudens is volgens exploitant Tepco hersteld. Nog zowat 4.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Aan de voormalige kerncentrale Fuskushima Daiichi werden geen onregelmatigheden vastgesteld. Door de beving met een magnitude van 7,4 ontspoorde er wel een hogesnelheidstrein. De 78 inzittenden raakten echter niet gewond.

Aan de kust werd een tsunami van 30 centimeter opgetekend. De hele nacht werden nog lichte naschokken geregistreerd. De aardbeving kwam bijna dag op dag 11 jaar na de verwoestende ramp van 11 maart 2011. Toen kwamen bij een enorme tsunami zo'n 20.000 mensen om het leven. In de kerncentrale van Fukushima vonden destijds in drie units meltdowns plaats. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld.

