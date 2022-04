Bij een aanslag in het centrum van de Israëlische hoofdstad Tel Aviv zijn donderdagavond minstens twee doden gevallen. Dat melden bronnen binnen de hulpdiensten. Een schutter opende het vuur op klanten van een bar in een drukke straat, zei de politie. Na een achtervolging werd de veronderstelde dader door de Israëlische politie om het leven gebracht, melden de Israëlische veiligheidsdiensten.

Twaalf mensen raakten gewond bij de aanslag, van wie er vier in kritieke toestand naar het ziekenhuis zouden zijn gebracht. De schutter, volgens de veiligheidsdiensten een Palestijn die op de Westelijke Jordaanoever woont, was urenlang op de vlucht Een duizendtal politieagenten gingen op jacht naar de aanslagpleger. Bewoners werden opgeroepen binnen te blijven. De vermoedelijke schutter werd later in het stadsdistrict Jaffa om het leven gebracht, nabij een moskee.

In de afgelopen twee weken zijn bij verschillende aanslagen in Israël al elf mensen om het leven gekomen. Het ging om de bloedigste weken in zestien jaar tijd. Bij twee van de drie aanslagen hadden de daders banden met terreurgroep Islamitische Staat. De vorige aanslag van vorige week werd uitgevoerd door een Palestijn. Israël vreest nog meer gewelddaden nu de ramadan begonnen is.

Vorig jaar vonden er rellen plaats tussen Israëlische troepen en Palestijnse manifestanten in Jeruzalem tijdens de ramadan, die geleid hadden tot een bloederige oorlog van elf dagen tussen Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook, en het Israëlische leger. In Tel Aviv vonden in het verleden al vaker aanslagen plaats. In 2016 schoot een Israëlische Arabier twee mensen dood in dezelfde straat als de aanslag van donderdag. En datzelfde jaar kwamen vier mensen om het leven bij een schietpartij in het Sarona-park.

