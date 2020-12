Minstens tien mensen zijn om het leven gekomen bij sneeuwlawines in de bergen ten noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran. De Iraanse Halve Maan bevestigde zondag dat de voorbije vier dagen de lichamen van tien bergbeklimmers gevonden werden in het Alborzgebergte.

Mogelijk liggen er nog andere lichamen onder de sneeuw. De Rode Halve Maan zet haar zoekoperatie zondag voort, meldde het persbureau Isna. Volgens mediaberichten werden Iraanse bergbeklimmers donderdag, het begin van het weekend in Iran, verrast door een zware sneeuwstorm, wat ongewoon is in deze tijd van het jaar. De storm veroorzaakte twee lawines waaronder bijna honderd klimmers bedolven werden. Tachtig van hen werden gered, tien kwamen om het leven en de zoekoperatie naar andere slachtoffers wordt voortgezet.

